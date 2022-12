Dubai SuperCup: il Milan viene demolito 4-1 dal Liverpool

16-12-2022 19:04

Un Milan fortemente rimaneggiato viene battuto dal Liverpool per 4-1 nella seconda partita della Dubai Super Cup. Dopo aver perso la prima partita contro l’Arsernal, i rossoneri perdono anche contro i Reds, con l’attenuante di avere comunque tante assenze.

A segnare le reti del match sono Salah, Thiago Alcantara e Darwin Nunez (doppietta per lui). Per i meneghini in rete Saelemaekers. Nel finale il Milan si prende un punto di consolazione grazie alla vittoria nella lotteria dei rigori, finale atipico di questa competizione invernale.

Il tabellino della partita:

MILAN-LIVERPOOL 1-4 (primo tempo 1-2)

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Kalulu, Thiaw, Gabbia (73′ Simic), Pobega (73′ Bozzolan); Krunić (46′ Bennacer), Tonali (46′ Vranckx); Saelemaekers (73′ Bakayoko), Adli, Rebić (56′ El Hilali); Lazetić (85′ Bakoune). All. Pioli

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher (59′ Adrian), Milner (59′ Carvalho), Matip (66′ Phillips), Gomez, Robertson (59′ Tsimikas), Bajcetic (77′ Clark), Thiago Alcantara (59′ Naby Keita), Elliott (77′ Corness), Oxlade-Chamberlain (59′ Frauendorf), Salah (83′ Doak), Firmino (59′ Nunez). All. Klopp.

ARBITRO: Omar Al Ali

GOL: 5′ Salah (L), 29′ Saelemaekers (M), 41′ Thiago Alcantara (L), 82′ e 89′ Nunez (L)

AMMONITI: –

ESPULSI: —