Ducati, Alex Marquez: "E' stata una gara complicata"

Il pilota del team Gresini: "Peccato per quell'errore a metà gara"

25-03-2023 17:51

Il pilota della Ducati Alex Marquez ha commentato il suo nono posto nella Sprint Race: “Erano tutti un po’ nervosi ed è stata complicata, soprattutto iniziando dalla 13ª posizione. Peccato per quell’errore a metà gara alla curva 5, altrimenti avrei potuto essere nel gruppo di testa”.

“Peccato non aver passato Zarco, avevamo ritmo per farlo, ma l’importante era partire con fiducia, non volevo fare errori. Adesso sappiamo su cosa lavorare per domani e sulla carta abbiamo un passo per fare meglio”, ha assicurato lo spagnolo del team Gresini.