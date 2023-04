Ducati, Bagnaia inquieto: "Non siamo migliorati"

Il campione del mondo partirà a sorpresa dal Q1

28-04-2023 20:18

Il campione del mondo in carica di MotoGp Pecco Bagnaia dovrà passare dal Q1 nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna: “Stiamo ancora cercando un buon setup della moto che mi permetta un miglior feeling con l’anteriore”.

“Oggi ho ripetuto la mia performance dello scorso anno, ma nel frattempo i tempi si sono abbassati e i nostri avversari sono migliorati – ha fatto notare Pecco -. Ho fiducia nella mia squadra e so che domani riusciremo a fare un passo in avanti. Le Q1 non saranno sicuramente facili: molti piloti veloci si contenderanno le prime due posizioni, ma sono fiducioso di poter far bene”.

Fuori dai 10 anche l’altro ducatista ufficiale Enea Bastiani, che rientra però da un infortunio: “È stata una giornata complicata ma me l’aspettavo, viste le mie condizioni. Domattina l’obiettivo è quello di scendere in pista per le prove libere e capire se sarò in grado di proseguire con le qualifiche per poi disputare la gara Sprint nel pomeriggio”.