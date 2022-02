Ducati: Bagnaia rinnova per altre due stagioni

21-02-2022 10:53

Francesco Bagnaia è stato promosso nella squadra ufficiale Ducati nel 2021. Il pilota torinese, dopo aver conquistato la pole position ed un terzo posto nel GP inaugurale della stagione 2021 in Qatar, ha sempre dato l’impressione di essere sul pezzo, di cercare sempre la vittoria e di mettersi in evidenza tra i piloti protagonisti di ogni GP.

Con nove podi, quattro vittorie e sei pole position, Bagnaia ha chiuso il 2021 in seconda posizione, ed è ora impaziente di iniziare la nuova stagione il prossimo 6 marzo sul Lusail International Circuit di Doha, in Qatar.

La notizia era nell’aria da un pò di tempo: mancava solo l’ufficialità che puntualmente è arrivata. Il Ducati Lenovo Team ha annunciato il rinnovo per le stagioni 2023 e 2024 con Pecco Bagnaia.

“Essere un pilota Ducati in MotoGP™ è sempre stato il mio sogno e sapere di poter continuare nel Ducati Lenovo Team per altre due stagioni mi rende davvero contento e orgoglioso. Nella squadra ufficiale ho trovato un ambiente sereno: mi sento in sintonia con la mia squadra e so che insieme potremo fare grandi cose. Ora posso concentrami solamente a fare bene in questo Campionato. Un grazie davvero di cuore a Claudio, Gigi, Paolo e Davide e a tutto lo staff di Ducati Corse. Cercherò di ripagare con i miei risultati in pista la loro fiducia!” Queste le parole di un emozionato Bagnaia a cui fanno naturalmente eco quelle di Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse.

“Siamo davvero felici di avere Bagnaia con noi per altre due stagioni. Fin dal suo arrivo in Ducati nel 2019, Pecco ha dimostrato un grande talento e di saper interpretare molto bene la nostra Desmosedici GP, adattandosi a guidarla in qualsiasi condizione. Lo ha fatto soprattutto nell’ultima stagione, durante la quale ha registrato una crescita davvero importante, arrivando a giocarsi il titolo mondiale. Il modo in cui ha saputo gestire le gare di Aragon, Misano, ma anche Portimao e Valencia, centrando quattro fantastiche vittorie, è la dimostrazione della sua maturità come pilota. Con queste grandi qualità siamo sicuri che abbia tutto il potenziale per poter puntare insieme a noi al titolo iridato”.

