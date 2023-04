Ducati, Bagnaia: "Se cado forse è meglio andare più lento"

Il campione del mondo della MotoGp: "Cadere e perdere 45 punti negli ultimi due weekend ti fa capire che qualcosa non è perfetto".

23-04-2023 18:53

Pecco Bagnaia non può ritenersi soddisfatto delle prime tre uscite del campionato, viste le due pesanti cadute. Il pilota dlla Ducati, campione del mondo in carica, ha perso il primo posto della classifica e adesso vuole ripartire con una vittoria in Spagna, anche perché può contare su una moto competitiva.

E Bagnaia questo lo sa bene: “È vero che la nostra moto è la migliore. Abbiamo la moto migliore sullo schieramento ma poi se cadi e non sai perché è inutile dato che in due weekend abbiamo perso 45 punti – ha detto dopo la caduta ad Austin -. Quindi dobbiamo capire che forse è preferibile avere una moto più instabile. Forse è meglio essere un decimo più lenti ma capire tutto meglio dato che al momento è molto difficile dato che mi sento imbattibile”.

Bagnaia ha concluso: “Devo sperare che il mio team mi aiuti in questo senso dato che sono sicuro che il potenziale, la performance della GP23 sia incredibile – ha aggiunto Bagnaia -. Questa è la moto migliore che abbia mai guidato. Ma dobbiamo capire cosa sia successo in gara. Sulla mia moto ho la sensazione di essere imbattibile. Per tutto il weekend era stato tutto perfetto. Forse dobbiamo perdere un po’ di questa stabilità. Cadere e perdere 45 punti negli ultimi due weekend ti fa capire che qualcosa non è perfetto”.