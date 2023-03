Ducati, Bastianini: "Non al livello di Bagnaia, ma bene"

L'ex pilota del team Gresini: "Ancora ci manca qualcosa per lottare per la vittoria".

12-03-2023 22:46

Al termine dei test si Portimao, Bastianini ha ammesso: “Sono contento, è andata molto meglio rispetto a ieri, perché abbiamo fatto un bel passo avanti molto presto, inoltre abbiamo modificato un po’ la moto e il mio feeling era migliore. Per me è stato possibile spingere sull’anteriore rispetto a ieri, dove eravamo al limite già molto presto. Sono contento del passo ma anche del time attack. Ne ho fatto solo uno ed è andato bene. Non è al livello di Pecco, ma non è male”.

“Ieri è stata una giornataccia – continua Bastianini -, quindi la voglio eliminare e stamattina siamo ripartiti con un’altra mentalità. Però siamo stati bravi, ne siamo usciti subito, quindi il bilancio di questi due giorni è buono. Oggi siamo riusciti a lavorare bene e quello che è stato fatto sulla moto l’ho sentito, a differenza di ieri. Direi che è stata una giornata molto buona. Ancora ci manca qualcosa per lottare per la vittoria, però credo che ci siamo sistemati abbastanza, visto dove eravamo, aver fatto un progresso così significa che abbiamo lavorato bene. Io ho capito un po’ di cose e ovviamente la squadra sta iniziando a conoscermi e a capire di cosa ho bisogno. Oggi ho lavorato di più sul setup e sulla guida”.