Ducati, Domenicali: "Bastianini si poteva risparmiare quella staccata"

04-09-2022 22:29

Il GP di San Marino si è chiuso con la vittoria di Pecco Bagnaia con la Ducati ufficiale davanti a quella Gresini di Enea Bastianini. All’ultimo giro però il prossimo pilota del team interno ha provato l’attacco nei confronti dell’avversario, cosa non andata giù a Claudio Domenicali, ad di Ducati Corse: “Quando due piloti non lavorano bene insieme, sono contento a metà. Sanno che non devono essere troppo aggressivi tra di loro”.

Ai microfoni di Sky, Domenicali è entrato nel caso specifico: “Enea si è comportato bene, ma all’ultimo giro si poteva risparmiare quella staccata: ha rischiato troppo, non ci piace – ha spiegato l’ad -. Bisogna cercare di lavorare per la squadra, altrimenti poi veniamo criticati perché non vinciamo il Mondiale piloti: in pista vinca il migliore, ma senza fare stupidaggini”.