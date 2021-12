Ducati, Doohan: "Vincere è l'unica opzione di Jack Miller"

29-12-2021 18:32

Il cinque volte campione del mondo della 500 Mick Doohan in un’intervista a Speedcafe.com ha provato a spronare Jack Miller, reduce da una stagione con troppi alti e bassi in Ducati: “Penso che l’aspettativa debba essere vincere il campionato del mondo”.

“Non dovrebbe avere altre aspettative e non dovrebbe avere altri pensieri se non come può prepararsi per mettersi in quella posizione e diventare un vincitore di gare ‘abituale’ è uno di quegli ingredienti. La chiave però è la costanza”. Proprio quella che è mancata a Miller, messo spesso in ombra dal compagno di squadra Pecco Bagnaia: “Devi finire le gare, devi essere in testa. Se non puoi vincere, devi conquistare la posizione migliore possibile. Questo è ciò che fa vincere i campionati”.

“Lui ha sicuramente tutti i pezzi del puzzle, ha solo bisogno di metterli insieme. Spero per il suo bene che possa farlo. Sarebbe bello ispirare la prossima generazione di giovani ragazzi che guardano a Jack. Manderebbe loro un bel messaggio dicendo ‘Ehi, guardate, tutto è possibile’. Vincere è la sua unica opzione“.

OMNISPORT