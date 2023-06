Ducati, Jorge Martin: "Problemi alla gomma, non potevo fare di più"

Lo spagnolo si tiene stretto il suo quinto posto in gara sprint ad Assen

24-06-2023 21:03

Jorge Martin si tiene stretto il suo quinto posto ottenuto nella gara sprint di Assen nonostante i problemi alla sua gmma anteriore: “A inizio Sprint ero molto a mio agio, ma proprio quando ho raggiunto Quartararo la moto ha cominciato ad andare male. Domani abbasseremo la pressione, spero di non avere questi problemi: sarà una gara lunga e complicata, ma proverò a lottare per il podio”.

“Non potevo fare di più. Ho fatto una buona partenza, ma alla prima curva sono andato largo ed ero 13esimo. Nei primi due giri sono stato bravo ed ero quinto. Ho raggiunto il gruppo con Bagnaia e Quartararo, ma non appena sono arrivato lì è aumentata la pressione all’anteriore. Da quel momento in poi ho avuto una sensazione molto negativa. Spero di trovare qualcosa, visto come stanno andando Bezzecchi e Bagnaia”.