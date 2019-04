Due big mettono in attesa Giampaolo

Marco Giampaolo, attuale allenatore della Sampdoria, sarebbe stato contattato nelle ultime settimane dalla Roma e dal Milan. Lo riferisce il quotidiano ‘Il Messaggero’, secondo cui, però, la situazione del timoniere blucerchiato sarebbe alquanto scomoda: i giallorossi lo ritengono una sorta di quarta scelta, nel caso in cui dovessero saltare le strade che portano a Conte, Sarri e Gasperini. E per i rossoneri, invece, sarebbe uno dei papabili, ma non il favorito alla successione di un Gennaro Gattuso in sempre maggiore difficoltà.

Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha però commentato così in un’intervista a Goal.com il presunto interesse del Milan nei suoi confronti: “Lo leggo sulla stampa, nient’altro. Si sa come funziona questo mondo, questo tipo di voci non alimentano il mio ego. Ad altri piace essere sulla bocca di tutti per sentirsi all’altezza, ma io non ne ho bisogno. Fa parte del calcio, se si parla di un interesse da parte di altri club lo prendo come un attestato di stima”.

“Quando ho rinnovato col Tottenham, l’ho fatto per restare e perchè convinto di poter fare ciò che abbiamo realizzato in questa stagione. Non ho mai commentato i rumors, ce n’erano anche su club inglesi e di altri Paesi. Ragiono giorno per giorno, non si può dire quand’è che un ciclo finisce: chi è a stabilire che dopo 3 anni, il quarto debba essere l’ultimo? Qualcuno potrebbe dire che il mio quinto anno sarebbe un flop ed invece magari sarà il migliore… Per rispetto verso il Tottenham, se sentissi l’esigenza di una nuova sfida mi farei da parte”.

“Finché ci sono io, Giampaolo non se ne va. Ci stimiamo tanto e siamo come due fratelli. Il nostro rapporto va oltre le figure di presidente e allenatore” ha detto qualche settimana fa il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero.

SPORTAL.IT | 29-04-2019 16:02