Due club sulla delusione rossonera, i tifosi: "Teniamolo"

Quello che doveva essere l’anno dell’affermazione definitiva di Lucas Paquetà s’è trasformato presto in una delusione. Nonostante la fiducia accordatagli brasiliano prima da Marco Gianpaolo e poi da Stefano Pioli, l’ex Flamengo non è riuscito a imporsi nel centrocampo del Milan, al punto che oggi i dirigenti rossoneri sembrano intenzionati a sacrificarlo nel prossimo calciomercato estivo.

Benfica e Fiorentina vogliono Paquetà

Nel gennaio 2019 Paquetà rappresentò un investimento importante per il Milan, che sborsò 40 milioni di euro per portarlo in serie A dal Brasile. Ora il Milan vorrebbe recuperare almeno in parte quella cifra, da reinvestire su un nuovo centrocampista, anche se non sarà facile. Secondo la Gazzetta dello Sport sul brasiliano c’è l’interessamento della Fiorentina, al quale nelle ultime ore si sarebbe affiancato il Benfica: entrambe le pretendenti, però, vogliono Paquetà ad una cifra nettamente inferiore da quella pagata un anno fa dal Milan.

Alla questione della valutazione economica si aggiunge poi quella del valore tecnico di Paquetà. Sono molti, infatti, i tifosi che ritengono il 22enne brasiliano ancora immaturo, ma potenzialmente molto forte: insomma i milanisti non si sentono ancora pronti per bocciare del tutto Paquetà.

I dubbi dei tifosi del Milan

“Sarebbe un errore madornale cedere questo ragazzo – scrive Michele su una delle pagine Facebook dedicate al Milan -. Ha talento ma sembra fragile psicologicamente. Un buon allenatore potrebbe fargli fare il ‘salto’”.

Pino concorda: “Paquetà ha deluso, ma diamogli un’altra possibilità, tutti l’hanno avuta. Non vedo perché mandarlo via, è sempre un nazionale brasiliano. È un po’ lento, però quando ha il pallone due giocatori li salta e ha un buon tiro. Insomma proviamo a tenerlo”.

“Mai schierato nel suo ruolo – ricorda Saverio – gli hanno preferito quel bidone di Suso”. Infine Maurizio propone una soluzione: “Diamolo pure via, ma soltanto in prestito”.

SPORTEVAI | 18-05-2020 13:02