Due concorrenti per l’uomo del post-Dybala, i tifosi Juve sperano

05-04-2022 11:32

Con l’addio di Paulo Dybala, la Juventus dovrà assicurare a Massimiliano Allegri un giocatore in grado di sostituirlo. Potrebbe non trattarsi necessariamente di un attaccante, ma anche di un centrocampista offensivo o di un trequartista in grado di giostrare alle spalle di Dusan Vlahovic nel 4-2-3-1 che il tecnico bianconero ha utilizzato anche contro l’Inter, in quella che secondo molti è stata la migliore prestazione stagionale della Juve.

Milinkovic-Savic per il post-Dybala

Secondo Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista dei dirigenti bianconeri è uno dei migliori centrocampisti della serie A. “La Juventus in estate farà un colpo a centrocampo – scrive il giornalista – : Cherubini e Allegri vanno pazzi per Sergej Milinkovic-Savic. Per strapparlo alla Lazio servono però 70 milioni di euro”.

Le due concorrenti della Juve

La cifra altissima richiesta dal presidente biancoceleste Claudio Lotito non è però l’unico problema per la Juventus. “Sulle tracce del serbo – aggiunge Schira – ci sono pure Manchester United e PSG, che, come i bianconeri, hanno già sondato con l’agente Kezman”. Milinkovic-Savic sarebbe un acquisto complicato e costoso, ma secondo la maggior parte dei tifosi bianconeri il serbo rappresenterebbe la soluzione ideale per la Juve del futuro.

La speranza dei tifosi bianconeri

“Milinkovic Savic nel 4-2-3-1 sarebbe perfetto. E da trequartista dico, non ha senso sacrificare dietro uno che fa 9 assist e 9 gol in 30 partite”, il commento su Twitter di King. “Ecco con Milinkovic-Savic si gode, soprattutto se si va forte sul 4-2-3-1”, aggiunge Francesco.

Lelitos, invece, se la prende con gli scettici: “Milinkovic-Savic non viene? Sì, proprio come Vlahovic e Cristiano Ronaldo”. Matteo spera nel colpo: “Sarebbero i 70 milioni meglio spesi degli ultimi anni. Bisogna dare priorità a Sergej”.

Milhouse è invece critico: “E certo che vanno a prendere Milinkovic-Savic, anche perché non conoscono altro. Più in là di Udinese o Sassuolo questi non vanno”. Anche Daniel mostra scetticismo: “Il serbo è un altro mezzo giocatore che non vale quella spesa”. Secondo Lettore, invece, la Juve non riuscirà a convincere la Lazio: “Lotito per 70 milioni non gli dà neanche gli scarpini di Milinkovic-Savic! E comunque li vorrà tutti pronta cassa, mica dilazionati in 15 anni come quelli del Sassuolo”.

