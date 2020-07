Due opzioni per la fascia sinistra, gli interisti hanno deciso

Sistemata la fascia destra con il massiccio investimento per Achraf Hakimi – uno degli esterni più apprezzati al mondo in questo momento – l’Inter si appresta a risolvere anche il rebus della corsia sinistra. Ashley Young dovrebbe restare alla corte di Antonio Conte, che vuole però anche un giocatore più giovane e con caratteristiche diverse dall’inglese, più forte fisicamente, ma al contempo con maggiore qualità rispetto a Cristiano Biraghi.

Uno dei due Blues per la fascia sinistra

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’identikit tracciato da Conte ha portato l’a.d. Beppe Marotta a bussare nuovamente alla porta del Chelsea, club con il quale l’Inter ha concluso nello scorso gennaio la trattativa per il prestito di Viktor Moses.

L’opzione numero uno per la fascia sinistra è Emerson Palmieri, mancino italo-brasiliano ex Roma, ritenuto da Conte un giocatore affidabile e con molto potenziale ancora da esprimere: l’Inter vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto, mentre il Chelsea preme per la cessione.

L’operazione dovrebbe costare meno di 30 milioni di euro, ma se il prezzo dovesse salire Marotta ha già pronto il piano B, ovvero virare su un altro Blues, che Conte conosce bene: Marcos Alonso.

Lo spagnolo ex Fiorentina, decisivo per la vittoria della Premier League da parte del Chelsea di Conte nel 2017, ha qualche anno in più (29 contro 25) e una valutazione più bassa di Emerson, ma è ritenuto una buona soluzione per la fascia sinistra dell’Inter, quasi al pari dell’italo-brasiliano.

I tifosi votano per lo spagnolo

Mentre Marotta riflette, i tifosi interisti si interrogano: chi è meglio tra Emerson e Marco Alonso? “Preferisco Alonso. Però dai, non sarebbe male Palmieri”, scrive Marco su una delle pagine Facebook dedicate ai supporter nerazzurri.

Molti altri tifosi, però, hanno un’opinione diversa. “Emerson ha avuto troppi infortuni, bisogna stare attenti prima di prenderlo”. “Questo è un Biraghi che ce l’ha fatta a finire in Inghilterra… meglio Alonso, farebbe una bella coppia con Hakimi”, aggiunge Pierpaolo.

“Emerson anche no, tra i due scelgo Alonso”, spiega Giorgio. Vincenzo, infine, la mette sul piano economico: “Come mai Emerson costa così tanto se non gioca praticamente mai? Marcos Alonso m pare più affidabile”.

SPORTEVAI | 03-07-2020 11:15