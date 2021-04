Due pretendenti per lo juventino, i tifosi: “Purché vada via"

Fare cassa per poter tornare a investire. È questa la filosofia della Juventus per la prossima campagna acquisti, Fabio Paratici deve ridurre il monte ingaggi o quantomeno liberarsi di quei calciatori che non rientreranno più nel progetto tecnico bianconero.

Due club inglesi su Bernardeschi

Tra questi potrebbe esserci Federico Bernardeschi, acquistato dalla Fiorentina nel 2017 per 45 milioni di euro ma poi non in grado di affermarsi con un ruolo centrale in bianconero.

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, un paio di club della Premier League avrebbero posato gli occhi sul trequartista mancino: si tratta dell’Everton di Carlo Ancelotti e del West Ham, club che già in passato ha pescato rinforzi dalla serie A.

Il giocatore, inoltre, potrebbe anche essere inserito in uno scambio col Milan che coinvolga, da parte rossonera, il cartellino di Alessio Romagnoli.

I tifosi chiedono la cessione

Per i tifosi bianconeri, però, l’unico aspetto davvero importante è che Bernardeschi parta: il 27enne ha ancora un anno di contratto a 4 milioni di euro netti. “L’importante è che se ne vada, anche se purtroppo sarà molto difficile…”, commenta su Facebook Francesco. “Una vale l’altra, purché se ne vada dalla Juventus”, aggiunge Vito.

Marco, invece, preferirebbe il cash delle squadre inglesi allo scambio con il Milan. “Romagnoli no è il peggior giocatore del Milan di quest’anno – scrive Marco – Bernardeschi lo vedrei bene a Roma in uno scambio con Zaniolo”. E Luigi replica: “Bernardeschi per Zaniolo? Per convincere la Roma ci vorrebbero anche un bel po’ di soldi”.

