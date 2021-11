Dusan Vlahovic spiazza la Juventus: le novità sul suo futuro

22-11-2021 10:26

Dusan Vlahovic vola in cima alla classifica marcatori con la doppietta al Milan ed è sempre più il sogno proibito della Juventus, che da mesi è sulle tracce della punta della Fiorentina. La corsa all’attaccante serbo, dopo gli ultimi sviluppi, sembra però rinviata alla prossima estate.

Dusan Vlahovic, numeri e record del sogno proibito della Juve

Vlahovic ha segnato 27 reti nell’anno solare, meglio di lui solo Lewandowski: con i due gol al Milan ha eguagliato la leggenda Kurt Hamrin dopo 61 anni. La crescita della punta serba, a segno ogni 95 minuti di media, è evidente, e da inizio stagione, contando anche le reti in Nazionale, è già a quota 19 gol. Grazie alle sue reti la Fiorentina sogna l’Europa, e di trattenerlo per un’altra stagione.

Dusan Vlahovic, l’esultanza che gela la Juventus

Dopo aver segnato il gol del 4-2, il classe 2000 ha indicato se stesso e rivolto ai tifosi della Fiorentina ha mimato il gesto “Io resto qui”, acclamato subito dai sostenitori viola, che hanno fatto pace con la punta dopo i turbolenti mesi estivi, quando sembrava a un passo dall’addio.

Lo stesso tecnico dei gigliati Italiano ha Rai Radio 1 si è espresso con ottimismo sul futuro del giocatore: “Permanenza? Questa situazione è già iniziata in estate. Sono situazioni personali che riguardano lui e la società. Non so come andrà a finire. Io posso parlare del ragazzo. Lui scende in campo, anche sabato ha dimostrato che lui pensa a far gol, nell’esultanza di sabato ha dimostrato che ha la testa qui. Del futuro non so dirvi, ma sono sicuro che il ragazzo è destinato a una grande carriera. Ce lo stiamo godendo, speriamo che rimanga coi piedi per terra con questa umiltà”.

Juventus-Vlahovic: la Fiorentina studia possibili alternative

L’esultanza di Vlahovic certo non ha fermato il pressing delle pretendenti: oltre alla Juventus cono sono Psg, Tottenham, Manchester City e Atletico Madrid, molto interessate al giocatore. La Fiorentina farà di tutto per rinviare la cessione a giugno, ma intanto si cautela seguendo due piste, che portano a Berardi del Sassuolo ed Ikonè del Lille. Per l’attaccante neroverde i contatti sono già iniziati la scorsa estate, ma la quotazione di 30 milioni di euro ha per ora fermato tutto.

