Apoteosi Fiorentina con Vlahovic, al Milan non basta Ibrahimovic

Al termine di una partita incredibile la Fiorentina vince 4-3 all’Artemio Franchi contro un Milan al quale non basta una doppietta di Ibrahimovic che provoca anche un autogol viola a tempo scaduto, l’uomo decisivo è però Vlahovic, anch’egli autore di una doppietta.

Fiorentina-Milan, primo tempo: Ibrahimovic dal primo minuto, segna ma in fuorigioco

Pioli manda in campo Ibrahimovic dal primo minuto, alle sue spalle il terzetto composto da Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao, Italiano, che è in emergenza in difesa, schiera Igor e Venuti, tridente d’attacco con Vlahovic, Callejon e Saponara. I rossoneri vanno a bersaglio già dopo poco più di quattro minuti ma Ibra, lanciato in profondità da Theo Hernandez, segna in fuorigioco.

Fiorentina-Milan, primo tempo: pasticcio di Tatarusanu e Gabbia, vantaggio viola

Al 15’ incredibile vantaggio della Fiorentina specialmente per il modo in cui arriva: su calcio d’angolo Tatarusanu si fa sfuggire la presa alta del pallone che finisce dalle parti di Gabbia che non rinvia e così Duncan ci mette lo zampino e segna a porta vuota. Al 18’ cross di Odriozola per Vlahovic che di testa in tuffo non centra la porta. Al 21’ riparte il Milan con Tonali, destro fortissimo respinto da Terracciano, un minuto dopo è Leao che impegna l’estremo difensore viola costringendolo in angolo.

Fiorentina-Milan, primo tempo: Leao e Ibrahimovic sfiorano il pari, Saponara raddoppia

Al 30’ è ancora il portoghese che prova il destro ma stavolta è debole e Terracciano para. Al 36’ Igor fa le veci del suo portiere respingendo in scivolata un tiro del solito Leao. Al 38’ l’ex Milan Bonaventura su cross di Biraghi manda a lato. Al 41’ Ibrahimovic si divora il pareggio mandando a lato un assist di Kjaer. Gol sbagliato, gol subito: nel recupero del primo tempo è un altro ex rossonero, Saponara, servito da Vlahovic, a piazzare il destro a giro vincente: 2-0 Fiorentina.

Fiorentina-Milan, secondo tempo: Vlahovic fa tris e sembra chiudere i giochi

Tre occasioni in due minuti all’inizio della ripresa: al 50’ sponda di Leao per Ibrahimovic che calcia forte ma a lato; al 51’ colpo di tacco di Callejon su assist di Odriozola, Tatarusanu blocca; al 52’ tiro a giro alto dell’onnipresente Leao. Ma al 60’ arriva il tris della Fiorentina: gol strepitoso di Vlahovic che, servito in profondità da Duncan, si beve sullo scatto Gabbia, aggira Tatarusanu e segna da posizione angolatissima.

Fiorentina-Milan, secondo tempo: Ibra prova a riaprirla, Vlahovic la richiude

Due minuti dopo però Ibra, servito da… Bonaventura, riapre tutto battendo di destro Terracciano. Passano cinque minuti e lo svedese raddoppia dopo una discesa di Theo Hernandez che gli mette la palla sul piede con la Fiorentina completamente ferma. All’80’ Leao si fa male e deve cedere il posto a Krunic. All’85’ Theo Hernandez è troppo lezioso e Nico Gonzalez gli ruba palla, arriva Vlahovic che di sinistro fulmina Tatarusanu: 4-2.

Fiorentina-Milan 4-3, per i rossoneri è la prima sconfitta in campionato

Al 95’ ci prova ancora il Milan ma Terracciano dice di no a Kjaer. Un minuto dopo cross di Theo Hernandez per Ibrahimovic che colpisce di testa, il pallone si stampa sulla traversa e finisce addosso a Venuti che non può evitare l’autogol. Finisce con un romanzesco 4-3, il Milan incassa la prima sconfitta in campionato e fallisce il primato solitario, ma domani il Napoli co-capolista sarà impegnato a San Siro sul campo dell’Inter.

