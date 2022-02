Dusan Vlahovic spiega come mai ha scelto la Juve: "Questione DNA"

02-02-2022 10:46

Dusan Vlahovic è forse il colpo di mercato più atteso e discusso di questa ultima sessione di calciomercato. Il tormentone è così finito con l’arrivo del serbo a Torino, sponda bianconera.

Dopo aver tenuto la prima conferenza stampa da nuovo giocatore della Juve, Vlahovic ha anche rilasciato la prima intervista ai microfoni di Dazn.

Vlahovic, ecco perché la Juve

La scelta di Dusan Vlahovic ha reso felice i tifosi bianconeri e meno quelli della Fiorentina. Polemiche a parte l’avventura del serbo in maglia viola era giunta al termine e il giocatore non ha avuto dubbi: la Juve era la prima scelta.

A dirlo lui stesso. Dazn: “La mia scelta non è stata difficile perché nel mio carattere c’è un po’ di DNA della Juve. Ho scelto la Juventus negli ultimi tre/quattro giorni penso. La Juve è la Juve. Ora dovrò andare ancora più forte, ancora più determinante. Devo dare tutto me stesso per ottenere i grandi risultati insieme alla squadra. Ora avrò bisogno ancora di un paio di giorni per capire la grandezza della Juve. Sto provando sensazioni grandissime e non vedo l’ora di scendere in campo”.

Vlahovic non teme la concorrenza alla Juve

Non ha paura Dusan Vlahovic, testa alta e tanto impegno. Il suo obiettivo è non solo quello di giocare bene ma anche di riuscire a fare gruppo, prerequisito se si vuole vincere. Il serbo non teme nemmeno la concorrenza: “Dybala? Siamo tutti compagni di squadra, vorrei creare un rapporto di amicizia con tutti, anche qualcosa in più. Sono le cose fondamentali: essere uniti per raggiungere grandi obiettivi”.

Vlahovic, cosa l’ha conquistato della Juve

Infine spiega di essere stato colpito da quella che chiamano tutti “mentalità Juve” e dall’organizzazione. “Cosa mi ha colpito? Tutto: lo staff, i campi d’allenamento, la Continassa, ma soprattutto la voglia di vincere: è questa è la cosa più importante. La Juventus punta sempre ai massimi obiettivi, tutti gli anni. Cinque anni fa e tra cinque anni l’obiettivo sarà vincere tutto”.

