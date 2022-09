Dybala-Abraham: la Roma sbanca Empoli per 2-1 ed è a un punto dalla vetta

12-09-2022 22:56

Dybala ed Abraham riportano il sorriso alla Roma. La squadra di José Mourinho, dopo due sconfitte consecutive, una in campionato e una in Europa League, torna alla vittoria sbancando per 2-1 Empoli.

La partita si apre con due conclusioni, poco precise, dei padroni di casa: entrambe, quella di Lammers (4’) e quella di Bandinelli (5’), finiscono fuori dallo specchio della porta. È la Roma a sfiorare il vantaggio al minuto numero 7: Dybala calcia, ma il suo tiro si stampa sul palo. Ma è proprio l’ex giocatore della Juventus, al 17’, a portare in vantaggio i giallorossi. L’argentino raccoglie un pallone al limite dell’area di rigore, lo controlla e poi con il sinistro lo piazza quasi all’incrocio dei pali. L’Empoli sfiora il pareggio al minuto numero 23: cross di Parisi, colpo di testa di Satriano ma è il palo a salvare Rui Patricio e la Roma. I padroni di casa trovano l’1-1 al 43’: cross dalla trequarti di Stojanovic, sul palo opposto c’è Bandinelli che di testa non perdona.

Anche nel secondo tempo la partita si conferma piacevole e con diverse occasioni. L’Empoli sfiora il vantaggio al 68’: la conclusione di Satriano, dopo una bella giocata di Akpa Akpro, finisce sul fondo di poco. Passano 120 secondi e la Roma va in vantaggio: sul cross di Dybala irrompe Abraham che non perdona. Al minuto numero 81 la squadra di José Mourinho potrebbe chiudere l’incontro. Dopo una revisione al Var viene concesso il calcio di rigore per fallo di Cacece su Ibanez. Sul dischetto si presenta Pellegrini ma centra la traversa. Nel finale, sempre dopo un consulto al Var, viene espulso per doppia ammonizione Akpa Akpro.

Con questo successo la Roma si porta a 13 punti, aggancia l’Udinese ed è a meno uno dal terzetto di testa composto da Napoli, Milan e Atalanta.