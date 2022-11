Dybala: "Belotti voleva tirare il rigore"

13-11-2022 18:14

Dopo 70′ da incubo, l’ingresso di Paulo Dybala ha permesso alla Roma di scuotersi nel match contro il Torino. La Joya ha prima guadagnato un rigore sprecato da Belotti, poi è entrata nell’azione del pareggio di Matic.

“Ho lavorato tanto in questo periodo e mi sarebbe piaciuto rientrare prima, ma non è stato possibile per questioni di tempistiche. Oggi ho parlato col mister, aveva bisogno di me e volevo aiutare la mia squadra nonostante ci fosse già la convocazione al Mondiale”, sono le sue parole a Dazn.

Sul rigore calciato da Belotti: “Andrea aveva la palla, si sentiva di calciarlo e per me non c’è stato nessun problema. Ha fatto tanti gol, ha la porta tra gli occhi e oggi ha sbagliato, ma poteva sbagliarlo chiunque. Carico per il Mondiale? Si gioca ogni 4 anni, non c’è bisogno di dirlo”.