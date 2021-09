Dybala infortunato? Il ct dell'Argentina lo convoca

Gli esami ai quali è stato sottoposto Paulo Dybala hanno scongiurato la presenza di gravi lesioni muscolari dopo l’infortunio subito contro la Sampdoria.

Il numero 10 della Juventus non sarà però a disposizione di Max Allegri per la partita di Champions League contro il Chelsea e quella di campionato contro il Torino e rientrerà in gruppo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.

Eppure, il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha incluso il nome di Dybala tra quelli dei convocati per il trittico di partite in programma a ottobre per le qualificazioni al Mondiale 2022 contro Paraguay, Uruguay e Perù.

Toccherà evidentemente alla Juventus fornire un’attestazione sulle condizioni di Dybala, uscito dal campo in lacrime contro la Samp e rimasto vittima di un’elongazione muscolare.

Tra i convocati ci sono altri sei giocatori del campionato italiano, i due interisti Joaquin Correa e Lautaro Martinez, il portiere dell’Atalanta Juan Musso, l’attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez con il compagno di club Lucas Martinez Quarta e il centrocampista del Bologna Nicolas Dominguez.

Questi i convocati:

Portieri: Armani (River), Musso (Atalanta), Emiliano Martinez (Aston Villa).

Difensori: Montiel (Siviglia) Molina (Udinese), Foyth (Villarreal), Martinez Quarta (Fiorentina), Pezzella (Real Betis), Otamendi (Benfica), Romero (Tottenham), Lisandro Martinez (Ajax), Tagliafico (Ajax).

Centrocampisti: Acuna (Siviglia), Paredes (PSG), Rodriguez (Real Betis), Nico Dominguez (Bologna), Lo Celso (Tottenham), Palacios (Bayer Leverkusen), De Paul (Atletico Madrid).

Attaccanti: Gomez (Siviglia), Nico Gonzalez (Fiorentina), Di Maria (PSG), Alario (Bayer Leverkusen), Messi (PSG), Dybala (Juventus), Lautaro (Inter), Correa (Inter), Alvarez (River).



OMNISPORT | 27-09-2021 21:01