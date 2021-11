Dzeko, Mister 50 in Europa: "Sono qui per segnare"

24-11-2021 21:47

Con una doppietta ha trascinato l’Inter ad una vittoria fondamentale per la qualificazione agli ottavi di Champions League, salendo a quota 10 gol stagionali in 18 partite disputate.

Non male il bottino di Edin Dzeko nei primi tre mesi in nerazzurro. La doppietta allo Shakhtar Donetsk ha peraltro permesso al centravanti bosniaco di toccare quota 50 reti in Europa con le squadre di club, tra Champions (25) e Europa League.

Ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine del match l’ex romanista mostra tutto il proprio orgoglio: “​L’Inter mi ha preso per fare gol, oggi era importante vincere. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto, ma il loro portiere è stato bravissimo. Alla fine ce l’abbiamo fatta. Il mister all’intervallo ci aveva detto di continuare come nel primo tempo. Abbiamo fatto un’ottima partita, è stato importante anche non subire reti”.

