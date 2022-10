26-10-2022 21:16

C’è lo zampino di Edin Dzeko sulla qualificazione dell’Inter: il bosniaco, che ha realizzato due gol al Viktoria Plzen dopo aver sbloccato la trasferta in Repubblica Ceca, ha commentato così ai microfoni di Amazon Prime la prestazione dei milanesi: “Sapevamo che cosa ci avrebbe garantito questa vittoria e, tolti i primi 15 minuti, penso abbiamo fatto bene. Quanto a me, faccio il mio lavoro: talora faccio bene, altre volte meno, ma do sempre il massimo. Sull’1 a 0 credevo ci fosse Dumfries e mi sono abbassato, poi ho visto esultare Mkhitaryan. Il rinnovo? Non ci penso, la stagione è in corso, mi sento bene e voglio continuare a giocare a questi livelli”.