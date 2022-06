È come Maradona: il paragone di Buffon fa scoppiare il putiferio

20-06-2022 09:12

Le possibilità che Angel Di Maria dica sì alla Juventus aumentano col passare delle ore. Il Fideo è tentato dall’avventura italiana, una soluzione tra le sue richieste – un solo anno di contratto – e le esigenze della società bianconera – accordo per almeno due – è possibile e l’affare sembra sempre più in dirittura d’arrivo. Sarebbe un colpo importante per la Vecchia Signora. Per Gigi Buffon, addirittura, nel campionato attuale sarebbe come acquistare Maradona.

Buffon e l’intervista alla Gazzetta: Di Maria come Maradona

Parma alla Gazzetta dello Sport. Lui con l’argentino ci ha giocato insieme nella stagione 2018-19, quando sbarcò a Parigi dopo la fine della prima esperienza alla Juventus. “Juve, Di Maria sa fare tutto. In questa Serie A sarebbe come Maradona“, le sue parole. Concetto spiegato meglio in un passaggio successivo: “Ha tecnica da vendere, dote che manca nel nostro campionato. Segna e può giocare in più ruoli”. Un’intervista che ha già scatenato discussioni e polemiche, quella concessa dal portiere delalla Gazzetta dello Sport. Lui con l’argentino ci ha giocato insieme nella stagione 2018-19, quando sbarcò adopo la fine della prima esperienza alla. “In questa Serie A sarebbe come“, le sue parole. Concetto spiegato meglio in un passaggio successivo: “Ha tecnica da vendere, dote che manca nel nostro campionato. Segna e può giocare in più ruoli”.

Pistocchi sul paragone tra Di Maria e Maradona: “Blasfemia”

Maurizio Pistocchi, non usa mezzi termini per commentare le parole di Buffon: circoletto rosso su Twitter attorno all’intervista e un termine che non ha bisogno di ulteriori specificazioni, “blasfemia”. Ma sono davvero tanti i commenti, col popolo del web diviso tra chi è d’accordo con Gigi e chi invece è scandalizzato. Un paragone e una serie di considerazioni destinate inevitabilmente a far ribollire i social e a far discutere anche gli stessi addetti ai lavori. C’è chi, come il giornalistanon usa mezzi termini per commentarecircoletto rosso su Twitter attorno all’intervista e un termine che non ha bisogno di ulteriori specificazioni, “blasfemia”. Ma sono davvero tanti i commenti, col popolo del web diviso tra chi è d’accordo con Gigi e chi invece è scandalizzato.

Di Maria è come Maradona, web diviso dalle parole di Buffon

Zelig? Quando mi dice che Di Maria, se arriva, sarà un nuovo Maradona, mi viene da ridere. A quasi 35 anni uno può ambire a tanto? Ha il dono dell’ immortalità calcistica?”. Altri ricordano una precedente investitura pesante: “Con tutto il rispetto per Buffon ma disse la stessa cosa per Rabiot… precisamente dichiarava che ‘vedevaMessi il Maradona in Ligue 1 lo fa Di Maria in A, che per l’appunto non ha fatto il Maradona in Ligue 1 e tantomeno lo farà qui. Gran giocatore indubbiamente ma non c’è da esagerare”. Alcuni si limitano a ridere a crepapelle: “Ah ah ah ah ah, si sta preparando perQuando mi dice chese arriva, sarà un nuovomi viene da ridere. A quasi 35 anni uno può ambire a tanto? Ha il dono dell’ immortalità calcistica?”. Altri ricordano una precedente investitura pesante: “Con tutto il rispetto perma disse la stessa cosa per… precisamente dichiarava che ‘vedeva ‘ il nuovo Pogba “. E ancora: “Frasi fatte. Non ha fattoilinlo fa, che per l’appunto non ha fatto ile tantomeno lo farà qui. Gran giocatore indubbiamente ma non c’è da esagerare”.

Non sono pochi però quelli che concordano con Buffon, più per la modestia della serie A che per le eccezionali qualità del Fideo: “Ha ragione stavolta. In Italia persino Lukaku ha fatto 30 gol o giù di lì…”. Oppure: “Caro Gigi sicuramente per questa serie A va bene perché il livello è sicuramente basso ma poi in Europa? Per questo siamo sempre al punto di partenza, ogni anno si fa il minimo indispensabile per competere in Italia sperando di combinare qualcosa anche in Europa fino a quando non incontriamo la squadretta di turno, e un top club, che agli ottavi puntualmente ti butta fuori”. E ancora: “Nel campionato attuale italiano nn conta l’età se sei un giocatore molto sopra la media fanno ancora la differenza. Infatti arrivano a giocare in Italia ben sapendo che faranno i fenomeni”.

