È di Johann Zarco il best crono nelle FP2 del Gp di Thailandia

30-09-2022 12:37

Si era un pò nascosto nella prima sessione di prove libere Johann Zarco, che invece nella seconda sessione risulta essere il più veloce di tutti.

Nonostante le previsioni del tempo fossero inclini alla pioggia, anche la seconda parte di prove libere è stata svolta su asfalto asciutto, con un timido sole a fare capolino e a scaldare la pista forse più del dovuto. Tutti i rider quindi con gomme posteriori morbide a cercare la prestazione migliore.

La top ten, come d’abitudine, pullula di Ducati. Se ne contano ben 5, di cui tre nelle prime tre posizioni. Detto di Zarco che ha fatto fermare il crono sull’1’30″281, in seconda posizione provvisoria troviamo Pecco Bagnaia a a 0″018. Terzo tempo per Jorge Martin. Chiudono la top five Luca Marini e Miguel Oliveira.

Sesto tempo per Marc Marquez che precede Aleix Espargarò. Ottava piazza per Fabio Quartararo con Bastianini e Bezzecchi che chiudono la top ten.

1 Johann ZARCO 1’30.985

2 Francesco BAGNAIA 1’30.746

3 Jorge MARTIN 1’30.842

4 Luca MARINI 1’30.621

5 Miguel OLIVEIRA 1’30.756

6 Marc MARQUEZ 1’30.523

7 Aleix ESPARGARO 1’31.087

8 Fabio QUARTARARO 1’30.555

9 Enea BASTIANINI ITA 1’30.790

10 Marco BEZZECCHI 1’31.230