È già derby, Sarri replica a Mourinho: "Roma seconda una delusione"

13-08-2022 17:30

Il derby è lontano, ma Lazio e Roma già si punzecchiano a inizio stagione, come sempre. Ha iniziato Mourinho in conferenza: “Per lo scudetto c’è anche la Lazio, che ha speso 39 milioni di euro”.

Pronta la risposta di Sarri: “Io ho fatto richieste in base alle esigenze della squadra, non abbiamo speso. Abbiamo investito. Se c’è qualcuno che ha speso sono loro. Ringrazio Josè per la fiducia spero di accontentarlo, e proprio perché ho fiducia ti dico che il secondo posto della Roma sarebbe una delusione“.

Infine, Sarri ha analizzato così il mercato della Lazio: “Abbiamo ringiovanito la squadra, dobbiamo essere competitivi come il ciclo scorso. Nessuno di noi penso possa sapere il nostro potenziale: secondo me lo abbiamo a patto che diventiamo una squadra vera. Se riusciamo a creare questo tipo di mentalità forse riusciremo a fare qualcosa di importante. Il mercato mi piace, abbiamo fatto qualcosa di logico, che rientra nelle dimensioni della nostra società. Non possiamo comprare giocatori top in giro per l’Europa, dobbiamo trovare percorsi alternativi. Poi sarà il campo a dire se lo abbiamo fatto bene, ma mi piace che la società ha preso una strada logica per garantire un futuro tecnico alla squadra e una solidità alla società”.