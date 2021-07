E' il Giroud-day: i tifosi hanno subito una supplica per il bomber

Non sarà la coppia più giovane della serie A, cosa che già sta suscitando ironie spicciole, ma quella composta da Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud sicuramente è tra le più prestanti a livello fisico e promette valanghe di gol per il Milan. Il francese oggi è arrivato a Milanello e dopo le visite mediche firmerà un contratto biennale da 3,5 milioni di euro a stagione, con opzione sul terzo. La Gazzetta scrive che il bomber sta pensando di scegliere la maglia numero 9, però, e la cosa preoccupa non poco i tifosi in virtù della cosiddetta “maledizione della maglia n.9”.

Mandzukic l’ultimo ad indossare la maglia maledetta

Non se ne era preoccupato troppo Mandzukic, accolto come un salvatore della patria nella passata stagione. Il croato aveva preso la n.9 ma anche a lui, come quasi a tutti i suoi predecessori, è andata malissimo. Tra infortuni e problemi di vario tipo l’ex Juve non è mai riuscito a dare veramente una mano alla squadra. Bottino a dir poco deludente e rinnovo sfumato. Tutto nasce da quando Inzaghi lasciò il Milan.

Dopo Inzaghi solo flop per chi indossa la n.9

Da quando Superpippo lasciò libera quella maglia, è andata male o malissimo a tutti coloro che finora hanno indossato la numero 9. Da Alexandre Pato (2013) ad Alessandro Matri (2013-2014) da Fernando Torres (2014-2015)ae Mattia Destro (2014-15), da Luiz Adriano (2015-1016) a Lapadula (2016-2017) fino ai casi più recenti di Higuain prima e Piatek poi che avevano illuso all’inizio per poi cambiare presto squadra. Si pensava che potesse indossarla Ibrahimovic quando arrivò nel gennaio del 2020 ma lo svedese scelse la 11. Poi è arrivato Mandzukic ed ora c’è Giroud che sembrerebbe orientato a sfatare il tabù.

I tifosi implorano Giroud: non farlo

Fioccano i commenti sui social: “Oliver, per favore, non farlo. Lo diciamo per il bene di tutti” o anche: “Per favore no, ti preghiamo” e ancora: “ti imploro, ci sono tantissimi numeri, stai lontano dal quel 9. Fidati, sappiamo quello che diciamo”.

Il bilancio dei bomber con la n.9

Questo il bilancio di tutti gli attaccanti del Milan che hanno indossato la maglia n.9 dopo Inzaghi

2012/13: Pato – 7 partite 2 gol

2013/14: Matri – 18 partite 1 gol

2014/14: Torres – 10 partite 1 gol

2014/15: Destro – 15 partite 3 gol

2015/16: Luiz Adriano – 29 partite 6 gol

2016/17: Lapadula – 29 partite 8 gol

2017/18: Andrè Silva – 40 partite 10 gol

2018/19: Higuain – 22 partite 8 gol

2019/20: Piatek – 20 partite 5 gol

2020/2021: Mandzukic 10 presenze, 0 gol

SPORTEVAI | 16-07-2021 09:06