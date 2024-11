Sabato 23 novembre, all'Allianz Stadium di Torino, la Regione Piemonte si riconferma capitale dello sport

E’ iniziato il conto alla rovescia per Italia-All Blacks. Sabato 23 novembre, all’Allianz Stadium, il test-match tra la nazionale e la squadra simbolo neozelandese del grande rugby internazionale. L’Italrugby, a nove anni di distanza dall’ultimo appuntamento, torna a Torino con una delle sfide piu’ iconiche: il trittico autunnale che comincera’ sabato 9 novembre a Udine contro l’Argentina, per poi proseguire domenica 17 novembre a Genova contro la Georgia, prima di concludersi con l’appuntamento torinese, il piu’ atteso dagli appassionati e dagli sportivi di tutta Italia. Quasi 40mila i biglietti gia’ venduti dalla Federazione Italiana Rugby per la partita contro la Nuova Zelanda, unico avversario sulla scena internazionale mai battuto dall’Italrugby. ANSA/JESSICA PASQUALON