E. League, i tifosi della Roma esaltano tutti, anche il capitano

La Roma vince senza grandi problemi l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro gli ucraini dello Shakhtar e si mette in tasca un bel pezzo di qualificazione. L’undici di Fonseca cala il tris grazie alle reti di Pellegrini, El Shaarawy e Mancini e si prepara ad affrontare la trasferta in Ucraina del 18 marzo con un buon margine di vantaggio.

Nella prima frazione, chiusa in vantaggio di una rete, i commenti dei tifosi della Roma sottolineano la grande prova degli uomini di Fonseca: “I migliori 45′ a livello tattico di questa stagione. L’emblema è Pedro che ha sempre aiutato i compagni e poi ha messo in porta Pellegrini con un bijoux. È dura ma bisogna insistere”. Unica nota stonata l’infortunio di Mkhitaryan e puntuali arrivano i commenti: “Assurdo. Ne recuperiamo uno e ne perdiamo un altro”, e ancora: “Vivo con l’ansia che si possa rompere qualcuno”.

Roma-Shakhtar, la ripresa

Nei primi minuti della ripresa, lo Shakhtar alza la pressione, i tifosi pensano al peggio e commentano: “Mmm bisogna svegliarsi un po’”. Al 60’ Pedro e Fonseca hanno un battibecco. Il portoghese toglie lo spagnolo per El Shaarawy e i tifosi si schierano con il tecnico: “Paulo Fonseca non se fa mette i piedi in testa. Leadership assoluta: non corri? Cambio”, “Fa bene a levare Pedro”. L’alterco rientra subito, ma c’è chi ironizza ipotizzando le reazioni della stampa: “Domani sui giornali: Fonseca e Pedro si sono menati”.

La Roma sale in cattedra

La Roma si divora un paio di buone occasioni e i tifosi presagiscono il peggio: “Se non la butti dentro questi te lo buttano dentro. E daje su”. El Shaarawy, però il gol poi lo trova con una bella cavalcata sulla sinistra chiusa da un pregevole tocco sotto: “quanto mi sei mancato Faraoneeeeeeeeeeeee”, “Bentornato Elsha!!! Ci sei mancato tanto”.

Il tris a 15’ dal novantesimo è di Mancini: “Mancini si merita tutto. Giocatore totale. Ragazzo che dà il cuore e l’anima in ogni gara. Esempio assoluto. Grandissimo attaccamento alla maglia”. Ma, in vista del ritorno ogni azione è importante e un tifoso ricorda: “Seeeeeeee (Facciamone il più possibile che al ritorno sarà durissima)”. Ma c’è anche chi si senta già in tasca la qualificazione e chiede: “Ok, quando ci stanno i sorteggi?”.

Complimenti anche per il capitano

Dopo i tanti malumori dimostrati nei suoi confronti da quella stessa tifoseria che dovrebbe sostenerlo, anche per Pellegrini arrivano i meritati complimenti: “da tempo non vedevo Pellegrini correre tanto. Bravo Lollo”, scrive un tifoso e poi: “Che partita Pellegrini!”, “Quando Lorenzo Pellegrini gioca così è un piacere. Forza Roma!”, “mamma mia Pellegrini e Karsdorp che partita”, “Pellegrini da 10 stasera”.

