Europa League: la Roma vede i quarti, tris allo Shakhtar

La Roma travolge per 3-0 lo Shakhtar Donetsk nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League: la squadra di Fonseca si impone grazie alle reti di Pellegrini, El Shaarawy e Mancini, e ipoteca la qualificazione ai quarti della seconda competizione europea. La nota negativa è l’infortunio muscolare a Mkhitaryan, che sarà valutato nei prossimi giorni. Tra una settimana il ritorno in Ucraina.

LA GARA

Una Roma attenta in difesa e ficcante in attacco riesce a chiudere il primo tempo in vantaggio per 1-0 sugli ucraini. Dopo un’occasione in avvio con Villar, i giallorossi sbloccano il risultato al 23′ grazie a Pellegrini, che servito da Pedro sorprende la difesa alta dello Shakhtar e batte Trubin. Gli ospiti reagiscono immediatamente con Junior Moraes, che trova la pronta risposta di Pau Lopez, poi sono i capitolini a sfiorare il raddoppio con Mkhitaryan, che mette fuori di poco sull’uscita di Trubin. Prima dell’intervallo Mkhitaryan avverte un dolore a un polpaccio ed è costretto a lasciare il campo, dentro Borja Mayoral.

La Roma fatica di più in avvio di ripresa: la squadra di Fonseca stenta a ripartire in contropiede, e lo Shakhtar alza il ritmo della sua manovra. Sale il nervosismo in campo, scintille tra Pedro e il tecnico portoghese, che decide di sostituire lo spagnolo con El Shaarawy. Il Faraone prima ha una chance colossale al 63′ ma sbaglia, poi al 73′ si fa perdonare trovando il 2-0 con una splendida azione personale. Gli ospiti accusano il colpo e al 77′ arriva il terzo: sugli sviluppi di un corner, sponda di Cristante e incornata di Mancini per il 3-0.

OMNISPORT | 11-03-2021 22:55