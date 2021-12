E' sempre Juve-Inter: duro attacco di Luciano Moggi a Moratti

24-12-2021 16:19

Juventus–Inter non finirà mai, come dimostrano le stoccate lanciate da Luciano Moggi a Massimo Moratti. Due figure ormai lontane da Juventus e Inter ma che hanno fatto la storia dei due club e che si sono date battaglia durante Calciopoli.

Juventus, Moggi scatenato contro Moratti

Solo pochi giorni fa, l’ex dg della Juventus Luciano Moggi c’era andato già giù pesantemente: “L’Inter potrebbe confermarsi campione d’Italia diversamente dai tempi morattiani, quando si inveiva contro gli avversari che vincevano perché più forti di loro. Ecco, quando il bastone del comando era in mano a Moratti l’Inter perdeva ed era contestata, con Marotta vince e fa divertire”.

Intervistato da Libero, Moggi ha rincarato la dose: “Moratti prenda nota su come si gestisce una realtà vincente. Sarebbe opportuno fare un raffronto tra la dirigenza di un tempo e quella attuale per capire il perché di questa rinascita dell’Inter. E per questo basterebbe ricordare che l’Inter dei tempi Morattiani ha bruciato allenatori come Lippi (poi diventato campione del mondo) e Gasperini, che da tempo sta dimostrando di essere uno dei migliori allenatori d’Italia. E per finire cambiava dal 1994 al 2006 ben 25 allenatori senza mai adeguarsi alle loro caratteristiche”.

Moggi punge Moratti sull’acquisto di Recoba

Non solo. Luciano Moggi ha attaccato duramente Massimo Moratti contestando la regolarità dell’acquisto di un pupillo dell’ex presidente nerazzurro: “Inter brava però a costruirsi un passaporto falso per utilizzare un calciatore, Recoba, da extracomunitario a comunitario”.

Juventus-Inter, social scatenati

Social scatenati dopo le parole di Moggi. I tifosi interisti hanno rivendicato l’innocenza di Moratti, ricordando il passato dell’ex dg della Juventus condannato dopo Calciopoli. Alcuni sostenitori del popolo bianconero invece hanno rimarcato le parole di Moggi, accendendo come sempre Juventus–Inter anche fuori dal campo di gioco.

