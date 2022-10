24-10-2022 10:38

Egan Bernal è ormai un ciclista d’esperienza nonostante la sua età sia soltanto di 25 anni. Il colombiano è pronto a ripartire con nuovi stimoli ed entusiasmo per mettersi definitivamente alle spalle una stagione vissuta a metà e segnata dal terribile incidente di quasi un anno fa che lo ha tenuto fermo fino ad agosto.

L’alfiere della Ineos Grenadiers vuole riguadagnare il suo posto in gruppo a partire dalla prossima stagione. Il suo è un obiettivo duplice: iniziare in maniera normale il nuovo anno e prepararsi per essere competetivo nelle grandi corse a tappe, come ad esempio il Tour de France.

Proprio nelle ultime ore, Egan Bernal ha parlato in un’intervista a ‘Radio Caracol’ rispondendo alle voci di un possibile contratto tra INEOS Grenadiers ed il belga Remco Evenepoel, stella belga che attualmente milita con i colori della Quick-Step Alpha Vinyl Team.

“Tutto questo è molto normale. Quale squadra al mondo non vorrebbe avere Tadej Pogacar o Remco, sono corridori davvero forti. Le varie formazioni vorrebbero sempre avere determinati atleti. Geraint Thomas è arrivato terzo al Tour de France quest’anno, abbiamo Carlitos Rodríguez che potrebbe sicuramente vincere un Grand Tour nella stagione 2023. Abbiamo anche altri grandi corridori”.

Nella carriera del ciclista colombiano manca però una grande corsa che vorrebbe vincere a tutti i costi, prima di ritirarsi: Nella mia carriera mi manca ancora la Vuelta, personalmente mi piacerebbe vincere almeno una volta tutti i vari giri. Potrei ritirarmi con il sorriso, è una corsa molto particolare e faticosa”.