Egan Bernal, l'incubo dopo la gioia: positivo al Coronavirus

Per Egan Bernal non c’è stato neppure il tempo di godersi la vittoria al Giro d’Italia.

Il fuoriclasse colombiano della Ineos Grenadiers ha infatti ricevuto una brutta notizia meno di una settimana dopo il trionfo in Rosa dopo l’ultima tappa a Milano, quello della positività al Coronavirus.

Bernal è stato contagiato al pari della fidanzata Maria Fernanda Motas e per questo motivo non potrà fare rientro in Colombia. Il viaggio di Egan e Maria Fernanda era previsto per sabato 5 giugno, motivo per cui i due Fernanda si erano sottoposti al test.

Entrambi, tuttavia, sembrano fortunatamente presentare sintomi lievi. Il viaggio in Colombia è stato ovviamente rinviato a data da destinarsi e l’atleta e la fidanzata sono stati isolati a Montecarlo.

Bernal è stato il secondo colombiano della storia a vincere il Giro d’Italia dopo Nairo Quintana, vincitore della Corsa Rosa nel 2014 e il primo di sempre ad aggiudicarsi anche il Giro dopo aver trionfato al Tour de France, nell’edizione del 2019.

In classifica generale Bernal ha preceduto Damiano Caruso e Simon Yates. Il siciliano della Bahrain Victorious è stato la rivelazione del Giro anche grazie alla spettacolare vittoria nella penultima tappa all’Alpe Motta, ultimo arrivo in salita prima della passerella conclusiva con la cronometro di Milano.

Bernal, che è diventato professionista nel 2016 in Italia con il team Androni Giocattoli, ha conquistato la maglia rosa al termine della nona tappa grazie alla vittoria nella tappa con arrivo a Campo Felice, senza più lasciare il simbolo del primato e riuscendo anche a conquistare il successo nella tappa numero 16 a Cortina d’Ampezzo.

Sua anche la maglia bianca riservata al miglior giovane, con quasi sette minuti di vantaggio su Alexander Vlasov.

OMNISPORT | 04-06-2021 19:46