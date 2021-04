Eliminiamo Milan o Juve? Gli interisti non hanno dubbi

Undici punti di vantaggio sul Milan, dodici sulla Juventus: e alla fine del campionato mancano appena nove giornate. I tifosi dell’Inter toccano ferro e sognano. Quelli più scaramantici preferiscono non nominare ancora la parolina magica che sembra bandita dal vocabolario, eppure lo scudetto sembra davvero a portata di mano. Lo sfizio più grande, fin troppo scontato, sarebbe quello di conquistarlo sul terreno dei rivali di sempre: alla penultima, infatti, è in programma Juventus-Inter a Torino.

Juve o Milan? Il sondaggio di Palmeri per gli interisti

Proprio in riferimento alla sfida dello Stadium c’è chi, nei giorni scorsi, ha lanciato un interessante sondaggio. È il caso del giornalista Tancredi Palmeri, che sul suo profilo Twitter ha rivolto un quesito ai sostenitori nerazzurri: “Domanda per tifosi interisti: alla penultima c’è Juventus-Inter; ammettiamo che l’Inter sia già tranquilla; ammettiamo che la vittoria della Juve potrebbe escludere il Milan dalla Champions, ma la sconfitta della Juve escluderebbe la Juve stessa. Cosa preferireste?”.

Chi eliminare? Le risposte dei tifosi nerazzurri

Il sondaggio si è chiuso con ben 2662 preferenze e con una maggioranza bulgara: l’86,3% degli interisti, infatti, preferirebbe veder fuori i bianconeri dalla prossima Champions. Solo il restante 13,7%, invece, opterebbe per la clamorosa esclusione dei cugini, a lungo in testa alla classifica e rivali diretti per il titolo. “Personalmente dei risultati degli altri non mi interessa. Detto questo in ogni caso penso che chiunque voglia sempre e solo vincere”, è la risposta politically correct di un sostenitore nerazzurro. Un altro invece chiede con scetticismo: “Come si fa a immaginare che un interista accetti di scansarsi con la Juve?”. Un altro ancora punge: “Perché dovrebbe interessarci il calcio minore?”. Qualcuno prova ad analizzare la questione in ottica futura: “Escludere la Juve vuol dire avere più possibilità di vincere lo scudetto anche il prossimo anno secondo me”. Mentre un tifoso propone: “Piuttosto vinciamo col Cagliari e poi scansiamoci con il Napoli“.

