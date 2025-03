Elite League, Turchia-Italia U20 0-3: perla di Berenbruch e gol di Caprini e Zeroli, Corradi sorride

Gli azzurrini di Corradi vincono la terza partita di fila in Elite League e salutano la competizione con onore: decisivi i due centrocampisti di Inter e Milan

L’Italia U20 dopo tre anni di fila non vincerà l’Elite League, un torneo autonomo giovanile organizzato da otto Federazioni. Gli azzurrini già lo sapevano ancora prima di scendere in campo contro la Turchia, ma nonostante questo hanno affrontato l’impegno con dedizione. I ragazzi di Corradi sono scesi in campo con la voglia di vincere e dimostrare di aver fatto passi in avanti. E così è stato, con un netto 0-3.

Turchia-Italia U20, festeggiano gli azzurrini

L‘Italia U20 conferma il buon momento e conquista la terza vittoria di fila dopo quelle contro Polonia e Romania. Altri passi in avanti che dimostrano il buon lavoro di Corradi e Bonucci, anche se in queste categorie il risultato è marginale. Conta crescere e arrivare pronti per il salto in U21 e poi in prima squadra e il ct sta accompagnando questi giovani ragazzi nel percorso. Contro i pari età della Turchia apre le danze Berenbruch (centrocampista dell’Inter) con un bel sinistro di controbalzo da fuori area, poi raddoppia Caprini (attaccante della Fiorentina) e infine cala il tris Zeroli (mediano del Monza, in prestito dal Milan)

Italia U20 abdica in Elite League

Nelle precedenti tre edizioni, l’Italia ha sempre guardato tutti dall’alto in questo speciale torneo. Ora non si ripeterà. I ragazzi di Corradi, grazie alla vittoria contro la Turchia, potranno sperare massimo in un posto sul podio, in attesa delle altre sfide. Un traguardo comunque da non cestinare, soprattutto per la crescita che ha dimostrato la squadra nel corso della competizione.

Che cos’è l’Elite League?

L’Elite League, conosciuta anche come Torneo Otto Nazioni, è una manifestazione annuale che si svolge tra settembre e maggio e vede la partecipazione di 8 squadre nazionali Under 20. Introdotto nel 2017, ha sostituito il precedente Torneo Quattro Nazioni. Il format è stato sviluppato in modo indipendente e viene promosso dalle federazioni delle nazionali coinvolte, con l’obiettivo di offrire un palcoscenico anche ai ragazzi alle prima apparizioni in campo internazionale. Si gioca all’italiana, con partite di sola andata. Vince chi conquista più punti. Se le squadre finiscono a pari punti, si considera la differenza reti.