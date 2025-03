Italia-Germania vale già un pezzo di Mondiale, Spalletti lascia fuori la Juventus: le scelte del ct per il match

La gara di andata dei quarti di finale contro la Germania non vale solo la qualificazione alla semifinale di Nations League: il ct azzurro “evidenzia” la crisi della squadra di Motta, neanche un bianconero nell’undici

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Non ci sarà neanche un giocatore della Juventus nell’11 di partenza che affronterà la Germania. Non che sia un notizia a sorpresa visto che per la sfida di Nations League, il ct dell’Italia Luciano Spalletti aveva convocato solo due giocatori della Vecchia Signora. Ma è una fotografia anche del momento attuale della squadra di Motta.

Italia-Germania: in palio un pezzo di Mondiale

Bisogna essere onesti, almeno al momento la Nations League sembra non aver fatto troppa presa nel cuore dei tifosi, anche italiani. Ma la sfida con la Germania acquisisce una rilevanza particolare soprattutto per quello che potrebbe succedere in futuro e non solo all’interno della manifestazione. In caso di passaggio del turno, infatti, l’Italia finirebbe nel gruppo A per le qualificazioni mondiali (un girone a 4) composto da Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. In caso di sconfitta invece andrebbe in un girone a 5 con Norvegia, Israele, Estonia e Moldova.

E’ evidente come sarebbe un vantaggio enorme la prima soluzione anche sul piano del dispendio di energie e soprattutto si andrebbe a evitare una formazione pericolosa come la Norvegia di Haaland e una squadra come Israele che pone sfide complicate anche sul piano logistico. E dopo aver mancato due qualificazioni di fila, giocare il Mondiale del 2026 è il primo obiettivo di tutto il movimento.

Le scelte di Spalletti per la Germania

Niente Retegui, la prima brutta notizia per Luciano Spalletti è arrivata alla vigilia del match con il ct azzurro che dovrà fare meno dell’attaccante dell’Atalanta che è diventato un punto di riferimento. Il peso dell’attacco va sulle spalle di Moise Kean che sta vivendo una stagione di altissimo livello e di Giacomo Raspadori che nelle ultime settimane sotto la guida di Conte ha dimostrato di essere una seconda punta intelligente e con propensione al gol. Davanti a Donnarumma ci sarà la difesa a tre composta da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori, nei 5 di centrocampo scelta offensiva con la presenza di Politano a destra e Udogie a sinistra, mentre i tre in mediana stanano Barella, Rovella e Tonali.

Non esiste più l’ItalJuve

C’era una volta l’ItalJuve ma ora non più. Già da qualche tempo la nazionale non è più a trazione bianconera come in passato e stando alle ultime indiscrezioni, contro la Germania non ci sarà neanche un giocatore bianconero dal primo minuto. A dire il vero era una possibilità più che concreta viste le convocazioni di Luciano Spalletti con la presenza solo di Cambiaso e Gatti. Si tratta di una conferma del momento negativo che sta vivendo la Juve di Thiago Motta e anche di una serie di scelte da parte del club che ha progressivamente abbandonato la filosofia del “blocco italiano” all’interno della sua rosa.