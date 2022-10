“Sei un’eroina!”, le gridano in una notte che avrebbe dissolto le ansie di familiari ed amici ma non estinti i timpori più intuibili per la sua sorte. Elnaz Rekabi ha infranto il regolamento che vuole le atlete iraniane gareggiare con il velo, presentandosi ai Campionati asiatici di Seul senza l’hijab. E innescando una sfida sottile e politicamente esplicita nei riguardi delle istituzioni, contestate e oltraggiate da giovani donne in sostegno dei loro diritti civili.

La campionessa di arrampicata era scomparsa poche ore dopo, per poi ricomparire tra gli applausi e slogan davanti a una folla di oltre mille persone che si è radunata verso le 4 del mattino all’aeroporto di Teheran. Un avvenimento che non può passare certo inosservato, anche sul piano internazionale.

“Sono stata chiamata per gareggiare quando non me l’aspettavo, mi sono ritrovata impigliata nella mia attrezzatura tecnica. Per questo non ho fatto attenzione al velo che avrei dovuto indossare”, ha dichiarato ai media la campionessa in un’intervista all’aeroporto, apparendo davanti alle telecamere, di fatto, ancora senza il velo ma coprendosi il capo con un cappellino da baseball e il cappuccio della felpa nera che indossava.

“Sono tornata in Iran in pace, in perfetta salute e secondo il programma previsto. Mi scuso con il popolo iraniano per le tensioni che si sono create”, ha detto Elnaz Rekabi aggiungendo che non aveva “alcuna intenzione di abbandonare la nazionale”.