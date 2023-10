Emanuele Filiberto lascia la Real Aversa: "Colpa di 10 pseudo ultras che non parlano neppure in italiano"

Contestato pesantemente da un gruppo di tifosi, Emanuele Filiberto lascia la Real Aversa ultima in classifica nel campionato campano di Eccellenza: il comunicato è durissimo.

02-10-2023 11:27

Da ieri sera la Real Aversa Normanna, squadra che milita nel campionato di Eccellenza della Campania, è un po’ meno “Real”. Emanuele Filiberto, l’esponente di Casa Savoia che lo scorso 21 aprile era diventato proprietario del club attraverso la Casa Reale Holding Spa, ha annunciato infatti l’intenzione di abbandonare la società in seguito alle gravi contestazioni ricevute dopo l’1-4 casalingo con la Puteolana. Dopo quattro giornate la Real Aversa è ancora ferma a zero punti nel girone A, sola soletta in fondo alla classifica.

Emanuele Filiberto saluta la Real Aversa e attacca gli ultras

La decisione di Emanuele Filiberto è stata ufficializzata nella serata di ieri attraverso un comunicato:

“Oggi termina il nostro progetto calcistico ad Aversa, non avendo alcuna intenzione di avere a che fare con quei 10 pseudo ultras che oggi hanno dato sfogo a tutta la loro frustrazione, senza tener conto di non essere neanche in grado di formulare in italiano una frase di senso compiuto“.

Ingiurie e volgarità: la Casa Reale Holding lascia la società

Al termine della partita, infatti, una delegazione della tifoseria ha avuto un incontro con Emanuele Filiberto e altri dirigenti dai toni estremamente accesi:

“Quanto accaduto allo stadio Papa durante la sfida Aversa-Puteolana è qualcosa di inaudito, soprattutto alla luce dei sacrifici sostenuti l’anno scorso e che continuiamo a sostenere per mantenere il calcio ad Aversa”.

E ancora:

“Avevamo chiarito che stavamo rivedendo tutto e che dal 10 ottobre saremmo ripartiti, anche in previsione dell’apertura del mercato di dicembre. Contestare andando nel personale, con frasi volgari ed ingiuriose, è inaccettabile e vergognoso“.

Real Aversa in vendita, titolo nelle mani del sindaco

La nota diffusa dall’ufficio stampa della Casa Reale Holding prosegue:

“Volevamo fare un calcio importante ma a questo punto aderiamo all’invito della tifoseria di andare via. Ci stavamo sacrificando per 15 paganti e zero abbonamenti. Ora comprendiamo il perché l’ex presidente Pellegrino aveva provveduto a cambiare il nome da Aversa a Savoia, dove li ci sono i veri tifosi ed è una piazza che merita il calcio che conta“.

Il riferimento è al Savoia di Torre Annunziata, altra squadra di proprietà di Emanuele Filiberto, che nel frattempo in Campania ha rilevato anche il Portici. La Real Aversa, intanto, è in vendita. Gratis. Il titolo è nelle mani del sindaco, che tratterà con eventuali acquirenti. Caustico il riferimento alla circostanza nel comunicato, che contiene anche una data di scadenza, il 30 novembre: