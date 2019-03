Emerson contatta la figlia Karolayne dopo l'appello in tv

Il suo appello aveva commosso il pubblico di Domenica Live e Barbara d’Urso. La busta speciale di domenica scorsa ha toccato la vita e la storia diu Karolayne da Rosa, figlia di Emerson, indimenticabile giocatore che ha vestito la maglia di Roma, Milan e Juventus.

Alla base pare ci fosse la sua decisione di finire l’Università e non accettare un lavoro da segretaria presso la Fifa. Karolayne ha mandato una lettera a Barbara che ha letto pubblicamente la lettera: “Abbiamo avuto dialogo costruttivo dopo tanto tempo e abbiamo capito che dietro a cose come queste c’è l’importanza di passare il tempo insieme. Voglio bene a mio padre e ti ringrazio per questa possibilità. Mi ha aperto le porte di casa sua a Miami, ma spero nella sorpresa di vederlo arrivare a Roma”.

A quanto pare l’ex centrocampista brasiliano ha rivisto la sua posizione e il suo desiderio di riabbracciare sua figlia ha avuto la meglio sulle incomprensioni che li avevano allontanati per diversi anni. Troppi, anche secondo Karolayne che è una ottima tennista e studia da influencer.

Solo due settimane fa, Karo aveva lanciato il suo appello al padre confidando alla conduttrice e al suo pubblico di non avere più contatti con il Puma da ben tre anni. A partire dal compimento del suo 18esimo anno, aveva raccontato la ragazza, il padre non si era presentato alla sua festa, come invece era accaduto fino a quel momento.”Noi ci scrivevamo. L’ultima volta che lo vidi ero in Brasile, ho passato il Natale con lui e Capodanno con mia madre Sonia. Siamo stati benissimo, anche con la sua nuova compagna”.

25-03-2019