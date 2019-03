Il dramma della figlia di Emerson, abbandonata dal padre

Sul suo profilo Instagram si definisce tennista e influencer, ma non per questa sua passione sportiva che ci soffermiamo su di lei e le sue foto. Quella più rappresentativa della sua storia è quella che la ritrae durante la diretta di Domenica Live, il programma condotto da Barbara d’Urso a cui ha affidato un appello per ricongiungersi a suo padre. Per lei, l’intervista si è tradotta in uno sfogo, composto ma pur sempre pubblico, relativo a una vicenda umana che ha assunto uno spessore inaspettato per Karolayne Da Rosa, poco più che ragazzina.

Karo, così come si firma sui social, è la figlia di Emerson. Chi ama il calcio lo ricorda con le maglie della Roma e del Milan, squadre per cui ha giocato collezionando successi e incassando delusioni in una altalena più frequente da quando si trasferì a Milano. Ma non è di questo che ha parlato sua figlia.

“Per me oggi è veramente difficile essere qui, perché non ne ho mai parlato e mi fa molto male. Ho sofferto tanto quando i miei genitori si sono separati, ero piccola e all’età di 11 anni mi sono sfogata sul cibo, fino ad arrivare a portare una taglia 42 da donna. Oggi non vedo mio padre Emerson da tre anni, di punto in bianco non è più venuto in Italia a trovarmi”.

“Come papà sono una sportiva – ha spiegato – ho iniziato a giocare a tennis e faccio tornei a livelli internazionali. Lui però non mi ha mai appoggiata, per questo motivo un giorno mi chiamò per offrirmi un lavoro come segretaria del presidente della Fifa, ma rifiutai perché volevo continuare a giocare. Da quel momento non ho più saputo niente di lui”. Karo ha girato un corto per raccontarsi.

“Solo in seguito al cortometraggio mi ha scritto dicendomi che voleva riavvicinarsi. Gli dissi che era ciò che desideravo e mi rispose di andare da lui. Ho provato a richiamarlo più volte per chiedergli dove potevo rintracciarlo a Miami, dove ora vive con la sua nuova moglie e le sue figlie, ma sono quattro mesi che non mi risponde e non ne capisco il motivo”.

