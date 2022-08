Emerson Palmieri ufficiale al West Ham

23-08-2022 21:43

Il West Ham ha trovatto l’accordo con il Chelsea per l’acquisto di Emerson Palmieri e in serata è anche arrivata l’ufficialità dopo che il terzino italo-brasiliano ha effettuato le visite mediche. L’accordo è stato trovato sulla base di 13 milioni di euro di cartellino più 2 milioni di euro ulteriori legati ai bonus. Emerson è stato a lungo nel mirino di diverse squadre italiane, soprattutto Lazio e Juventus, ma alla fine resta in Inghilterra, dove gioca dal gennaio 2018 dopo aver militato nel Palermo e nella Roma.