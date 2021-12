Empoli, Andreazzoli: "Molto contento per La Mantia"

02-12-2021 21:32

Al termine di Torino-Empoli, in conferenza stampa Andreazzoli ha commentato così il gol di La Mantia: “Sono molto contento per lui, i valori morali sono indiscutibili oltre a quello che fa in campo sono importanti i comportamenti. Ci ha aiutato a vincere il derby e stasera per pareggiarla. Ha fatto un gol meraviglioso”.

Cambi fondamentali per Andreazzoli: “Non esiste una squadra titolare e una di rincalzi, con la lucidità del direttore abbiamo costruito una squadra doppia in ogni ruolo e chi gioca va dietro all’idea della squadra e si inserisce con maggior facilità perché abbiamo un ottimo substrato. Le prossime giornate? Si pensa partita per partita, ricordo a malapena contro chi giochiamo le prossime due”.

