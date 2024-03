Empoli-Bologna, moviola: Fabbri stavolta ci pensa due volte, l’episodio-chiave

La prova dell’arbitro al Castellani analizzata ai raggi X, il fischietto ravennate – che diede il gol a Frattesi in Inter-Verona, ne ha ammoniti 4

16-03-2024 05:55

Convincente in Salernitana-Monza, quando era rientrato dopo un mese di stop per i pasticci in Inter-Verona con il celebre gol di Frattesi convalidato nonostante la gomitata in piena area di Bastoni, l’arbitro Fabbri ha avuto un’altra opportunità per riscattarsi da Rocchi ma come se l’è cavata ieri sera nell’anticipo del Castellani?

I precedenti di Fabbri con Empoli e Bologna

L’Empoli è diventata la squadra più diretta da Fabbri. Il bilancio azzurro con Fabbri era di 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Erano tredici i precedenti dell’arbitro ravennate con il Bologna, in questo caso il bilancio dei felsinei vedeva 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte

Fabbri ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Dei Giudici, con Fourneau IV uomo, Serra al Var e Mazzoleni all’Avar, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: 28′ Luperto, 30′ Pezzella, 90’+5′ Maleh, 90’+7 Freuler

Empoli-Bologna, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 26’ in piena area Bereszynski appoggia la mano sulla schiena di Saelemakers. Troppo poco per Fabbri per assegnare un rigore. Corretti i quattro gialli in Bologna-Empoli, tra cui quello per Maleh che era diffidato e salterà la prossima gara.