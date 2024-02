Empoli, incidente d'auto per Niang all'alba: vettura distrutta, ma è illeso. Il club: "Era andato a pregare"

L'attaccante ex Milan ha perso il controllo del suo Suv in pieno centro a Empoli: nessuna conseguenza, per fortuna. Quanti problemi al volante per lui: tutti i precedenti.

20-02-2024 18:47

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ancora un incidente d’auto per M’Baye Niang. L’ultimo di una lunga serie. L’ex attaccante del Milan, attualmente all’Empoli, si è schiantato in mattinata contro due vetture in sosta in pieno centro nella cittadina toscana mentre era alla guida del suo Suv Mercedes. A darne notizia il quotidiano Il Tirreno. In seguito all’impatto è andata distrutta una Seicento. Illeso invece il giocatore franco-senegalese, a segno su rigore nelle ultime due gare di campionato dell’Empoli.

Niang, incidente con l’auto alle 6 del mattino a Empoli

L’incidente ha avuto luogo intorno alle 6 del mattino in via Fanfulla Lari, nel cuore di Empoli. Niang è stato trasportato al pronto soccorso per un controllo, più per scrupolo che per altro. L’attaccante, infatti, non ha riportato alcun tipo di ferita. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente e lo stesso Niang ha poi svolto la seduta d’allenamento nel pomeriggio con i compagni. Una brutta avventura al principio del giorno, dunque, ma senza conseguenze.

Il ds Accardi: “Nessun caso, frequenta gruppi di preghiera”