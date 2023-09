Empoli-Inter, moviola: C’era il rigore negato all’Empoli prima del gol di Dimarco?

La prova dell’arbitro Marcenaro al Castellani analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Marelli: i toscani hanno protestato su un episodio-chiavE

25-09-2023 05:47

L’arbitro Marcenaro – designato da Rocchi per Empoli-Inter – era salito alla ribalta per la sfida ad alto tasso di polemiche tra Juventus e Salernitana della scorsa stagione, dopo una serie di decisioni molto contestate in particolare dai tifosi bianconeri. In generale, il metro del classe ’92 è abbastanza all’inglese: sia nei falli fischiati (23,42) che nei falli per contrasto (0,75), Marcenaro si colloca al di sotto della media in campionato.

Tuttavia, il discorso cambia quando si tratta di estrarre i cartellini: infatti, sia nelle ammonizioni (4,83) che nelle espulsioni (0,50) è ai primi posti tra gli arbitri italiani. In particolare, nella scorsa stagione è stato l’arbitro ad aver estratto più volte il cartellino rosso, con ben 6 espulsioni ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Marcenaro con l’Inter

Il bilancio di Marcenaro con i nerazzurri contava un solo precedente, datato 13 maggio 2023, quando a San Siro gli uomini di Inzaghi hanno sconfitto il Sassuolo per 4-2.

Marcenaro ha ammonito quattro giocatori

In Empoli-Inter, assistito da Colarossi e Cipressa, con Fourneau IV uomo, Valeri al Var e Gariglio all’Avar l’arbitro Marcenaro ha ammonito 4 giocatori, di cui due della squadra di Inzaghi: 26′ Acerbi (I), 33′ Pezzella (E), 63′ Maleh (E), 65′ Bastoni (I)

Empoli-Inter, i casi da moviola

Questi i principali episodi discussi, Al 35′ Thuram colpisce sul secondo palo sul colpo di testa di Frattesi: al momento della sponda del centrocampista, però, l’attaccante francese è avanti. Marcenaro annulla giustamente per fuorigioco. Al 50′ Cambiaghi chiede un rigore per un fallo di Bastoni in area: contatto leggero, per Marcenaro nessun rigore. Nell’azione successiva arriva il goal nerazzurro di Dimarco che decide il match.

Per Marelli non c’è rigore per l’Empoli

Proprio su questo episodio interviene Luca Marelli. Il moviolista di Dazn spiega: : “La rete nasce dopo la protesta dell’Empoli per una spinta di Bastoni sui Cambiaghi, per me il giocatore dell’Empoli è caduto molto “facilmente” dopo aver sentito un braccio appoggiato sulla schiena, troppo poco per fischiare un rigore”.