Empoli, Parisi: "Ottimo cammino fin qui, con Zanetti attacco di più"

19-10-2022 12:49

Un’altra stagione cominciata ad alti livelli per il terzino sinistro dell’Empoli Fabiano Parisi il quale, intervistato da Tuttomercatoweb, ha fatto il punto sulla situazione della squadra, balzata nella parte sinistra della classifica dopo il successor 1-0 targato Nicolas Haas col Monza e a quota 11 punti frutto di due vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte.

Il laterale classe 2000 ha spiegato: “Siamo molto soddisfatti di quanto fatto finora. Certo, resta un briciolo di delusione per le sfide contro Milan e Torino. Coi rossoneri l’avevamo pareggiata all’ultimo, ma alla fine l’abbiamo persa a causa di qualche errore difensivo di troppo. Coi granata, invece, siamo stati semplicemente sfortunati. L’obiettivo è salvarsi il prima possibile, per poi cercare di fare qualcosa in più. Differenze tra Aurelio Andreazzoli e Paolo Zanetti? Con l’attuale allenatore riesco a passare più tempo nella metà campo avversaria a spingere“.