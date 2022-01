Empoli-Roma 2-4, Mourinho: “Sfruttati i pari dei diretti concorrenti”

23-01-2022 20:37

José Mourinho è euforico dopo la vittoria per 4-2 della Roma a Empoli. L’allenatore portoghese dice: “Vincere qui è un grande risultato perché ci permette di sfruttare i pareggi di Atalanta, Lazio e Fiorentina. Complimenti ai miei, ma anche all’Empoli che non ha mai mollato e creduto di poter rientrare in partita”. Ancora in gol – due su due match – il neo arrivato Sergio Oliveira: “Lui è diverso dagli altri, ma non è un regista e io lo sapevo perfettamente. Sapevo ci avrebbe dato valore fisico, atletico e in termini di personalità e leadership. Quando giochi per vincere come ha fatto nel Porto, acquisisci una certa mentalità di cui abbiamo bisogno”.

