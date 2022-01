Empoli-Roma: brutto infortunio al ginocchio per Marchizza

23-01-2022 19:08

Brutto infortunio al ginocchio sinistro per Riccardo Machizza durante Empoli-Roma. Al 40′ del primo tempo, il terzino sinistro toscano ha dovuto abbandonare il campo in barella e in lacrime. Naturalmente, c’è forte preoccupazione per le sue condizioni e le sensazioni non sono buone. Per scoprire però l’entità esatta dell’infortunio bisognerà attendere domani quando il giocatore farà gli esami di rito. Andreazzoli al suo posto ha dovuto inserire Viti essendo indisponibile anche Parisi.

