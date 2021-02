Empoli-Spal, Dionisi: "Conterà di più per loro"

Esame probante per l’Empoli capolista, che dopo il deludente pareggio casalingo contro il Pescara va a fare visita alla Spal. La squadra di Marino non se la passa bene a livello di risultati, ma l’organico è di primo livello.

A pensarla così è anche l’allenatore dei toscani Alessio Dionisi, che in conferenza stampa ha “scaricato” il peso del pronostico sui rivali:

“Giocheremo contro una squadra forte, che ha grossi valori individuali. Sulla carta è superiore a noi, anche se ora non sta vivendo un momento positivo. Lotteranno per andare in A, probabilmente sarà più determinante per loro che per noi: però i tre punti valgono per entrambe. Noi dobbiamo preoccuparci solo di andare a Ferrara da squadra, senza andare dietro ai risultati: io guardo alla prestazione e all’atteggiamento, da ora in poi conterà molto la voglia di dimostrare, oltre alla qualità e all’intensità”.

“Sarà una partita molto equilibrata e difficile – ha aggiunto – la Spal giocherà per vincere sapendo di poter battere tutti: Lecce, SPAL e Monza sono le più accreditate alla vittoria finale, non sarà una gara a farmi cambiare idea. Volendo magari vincere entrambe, si vedrà una partita più aperta, con più gioco, forse più spettacolare”.

Dionisi ha poi sorvolato sulle recenti polemiche arbirali: “Gli errori li facciamo tutti, inutile se ne parli per trovare alibi, troppe società lo fanno. Diciamo che siamo stati sfortunati, col VAR sarebbe andata diversamente, ma tutti possono sbagliare”.

