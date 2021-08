Empoli-Vicenza 4-2: toscani avanti in Coppa Italia col brivido

Con qualche brivido, l’Empoli avanza al terzo turno di Coppa Italia. I toscani hanno battuto per 4-2 al Castellani il Lanerossi Vicenza, non senza qualche brivido. Portando comunque a casa il risultato.

Partenza sprint per la squadra di Aurelio Andreazzoli che in campo brilla per trame di gioco. Bajrami e Haas nel giro di mezz’ora indirizzano subito la sfida. Poi arriva anche il terzo goal, a firma di Mancuso.

Il Vicenza reagisce d’orgoglio e con un destro a giro di Dalmonte riapre la partita, poi Lanzafame accorcia ulteriormente le distanze. Il Vicenza ci prova fino alla fine, l’Empoli si vede anche annullare un goal: Cutrone segna, ma non vale.

Ci pensa allora il subentrato Crociata a chiudere i conti per l’Empoli a ridosso del novantesimo, con una punizione che scavalca Pizzignacco. Al prossimo turno, il terzo e ultimo prima del tabellone principale, la sfida in trasferta contro un’altra squadra veneta, l’Hellas Verona.

IL TABELLINO

EMPOLI-VICENZA 4-2

Marcatori: 11′ Bajrami, 30′ Haas, 37′ Mancuso, 39′ Dalmonte, 56′ Lanzafame, 88′ Crociata

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli (46′ Luperto), Marchizza; Ricci, Stulac (62′ Zurkowski), Bandinelli (75′ Crociata); Haas (82′ Asllani); Bajrami (62′ Cutrone), Mancuso.

VICENZA (4-3-1-2): Pizzignacco; Di Pardo, Padella, Cappelletti, Calderoni; Proia, Pontisso (77′ Brosco), Rigoni (62′ Zonta); Dalmonte (70′ Crecco); Lanzafame (70′ Longo), Diaw (77′ Mancini).

Arbitro: Juan Luca Sacchi

Ammoniti: Rigoni, Dalmonte, Luperto, Ricci, Di Pardo, Pontisso

Espulsi: nessuno

OMNISPORT | 15-08-2021 20:26