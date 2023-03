Il tecnico della formazione toscano ha parlato delle condizioni del suo portiere alla vigilia della gara con l'Udinese.

10-03-2023 18:53

Il sabato del 26° turno di Serie A si aprirà con la sfida del Castellani fra Empoli e Udinese. Un match dove ancora non si sa se riuscirà a esserci Guglielmo Vicario. Il portiere ha saltato l’ultima gara di Monza per una forte contusione al costato e il tecnico Paolo Zanetti ne ha parlato così in conferenza stampa: “Vicario sta convivendo con una botta, stiamo provando a far di tutto, è convocato ma non ho la certezza che ci sarà. Sarà una scelta dell’ultima ora, ma abbiamo grande fiducia in Perisan”.

Zanetti ha anche aggiunto a riguardo: “Noi abbiamo un fuoriclasse che è il portiere, è come se al Napoli togli Osimhen“. Sulla squadra avversaria ha detto: “Hanno caratteristiche ben precise, sono di livello molto alto e allenati bene. Le due squadre vorrebbero tornare alla vittoria, noi dobbiamo avere la mentalità giusta. Quello che ci sta mancando è la cura dei particolari“.